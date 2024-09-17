Üye Girişi
Haberler

Viranşehir'de Polislerin Orantısız Güç Kullanımı İddiaları Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, motosikletli polislerin durdurduğu sürücü İ.A.'ya orantısız güç kullanarak darbettiği iddiaları üzerine kaymakamlık tarafından idari soruşturma başlatıldı. Olay, bir vatandaş tarafından kaydedildi.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, polislerin denetim sırasında durdurdukları motosiklet sürücüsü İ.A.'ya (25) çıkan tartışmada darbedip orantısız güç kullandıkları iddiaları üzerine kaymakamlık idari soruşturma başlattı.

Viranşehir'de motosikletli polis timleri, yaptıkları denetimde motosiklet sürücüsü İ.A.'yı durdurarak arama yapmak istedi. Daha önce suç kaydı olduğu ileri sürülen İ.A. ile polisler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında 3 polis memuru, İ.A.'yı iddiaya göre yol kenarında orantısız güç kullanarak darbetti. Olay, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Viranşehir Kaymakamlığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli bazı polis memurlarının bir vatandaşı orantısız güç kullanarak darbettiğine ilişkin iddialar hakkında Kaymakamlığımız tarafından idari soruşturma başlatılmış olup konu titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Gözaltına alınan İ.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Kaymakamlık Motosiklet Viranşehir Şanlıurfa Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Polis Polis

MHP'den 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

MHP'den Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt

 Rakı vaadiyle alkış alan Özgür Özel, hemen düzeltme yaptı: Cümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi?

"Rakı" vaadiyle alkış alan Özgür Özel, hemen düzeltme yaptı

 Soruşturmada yeni gelişme! Narin'in 2 kuzeni serbest bırakıldı, yengenin sorgusu sürüyor

Narin'in 2 kuzeni serbest bırakıldı yengenin sorgusu sürüyor
Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay

Yenge, farkında olmadan Narin'in katilinin adını mı verdi?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet yenileme ücreti 2024 ne kadar? Ehliyet yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman? AVM'de intihar! Olay ne zaman, nerede oldu? (OLAY ANI VİDEO) Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme nereden, nasıl yapılır? 2024 son Ehliyet değiştirme tarihi! Kanlı ay tutulmasında ne olur? Ay tutulmasının burçlara etkileri nelerdir? 150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? Pedagojik formasyon nedir? Formasyon nasıl alınır, kimler alabilir? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! Az önce deprem mi oldu? 17 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 2024-KPSS DHBT sınav giriş belgesi! KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA: TOKİ arsa açık artırma satışı ne zaman? TOKİ açık artırma hangi illerde olacak? Yeni bir virüs daha mı geliyor? XEC varyantı nedir, belirtileri nelerdir?
title