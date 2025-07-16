Viranşehir'de Otomobil Çarpışması: 8 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Kazada yaralılardan ikisinin sağlık durumu ağır.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Viranşehir-Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde 35 TEV 91 plakalı otomobil ile 47 NJ 669 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Michael Jordan'ın Yunanistan'da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı

Tatil yerinde bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu'ndan günler sonra yeni fotoğraf! Duruşmada 'Bana bakma' gerginliği çıktı

İmamoğlu hakim karşısına çıktı! Duruşmada "Bana bakma" gerginliği
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.