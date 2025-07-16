Viranşehir'de Otomobil Çarpışması: 8 Yaralı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Kazada yaralılardan ikisinin sağlık durumu ağır.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Viranşehir-Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde 35 TEV 91 plakalı otomobil ile 47 NJ 669 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel