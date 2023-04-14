Viranşehir'de mezarlıklarda temizlik çalışması başlatıldı

Viranşehir Belediyesince Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir Belediyesi Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan bayram öncesi mezarlıklarda ot biçme, çöp toplama ve genel temizlik çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Salih Ekinci, bayramda vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat, huzurlu ve temiz bir ortamda gerçekleştirmeleri için çalışmaların bayrama kadar devam edeceğini kaydetti.