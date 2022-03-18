Viranşehir'de kadın kursiyerler kitaplarını kütüphanede okudu - Haberler

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Viranşehir'de kadın kursiyerler kitaplarını kütüphanede okudu

AA - Reşit Dağ - Güncel
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Viranşehir'de kadın kursiyerler kitaplarını kütüphanede okudu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okuma yazma öğrenen kadınlar, İlçe Halk Kütüphanesi'nde kitap okuma etkinliğine katıldı.

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okuma yazma öğrenen kadınlar, İlçe Halk Kütüphanesi'nde kitap okuma etkinliğine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Emine Erdoğan Kadın ve Aile Destek Merkezinde okuma yazma kurslarına katılan kadınlar, için kütüphane gezisi düzenlendi.

Geziye çocuklarıyla katılma imkanı buluna kadınlar, seçtikleri kitapları okuyarak vakit geçirdi.

AA / Reşit Dağ - Güncel

Viranşehir, Şanlıurfa, Hisarcık, Kitap, Güncel, Haberler

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