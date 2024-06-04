Viranşehir'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 504 kol saati, 179 cep telefonu ve 490 elektronik sigara ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerce düzenlenen 2 operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 504 kol saati, 179 cep telefonu ile 490 elektronik sigara ele geçirildi.