Viranşehir'de Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Ele Geçirildi

Viranşehir'de Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri, yolcu otobüslerinde gerçekleştirdiği yol kontrol uygulamasında kaçak içki, sigara ve bozuk et ele geçirdi. Eğitimli köpekler eşliğinde yapılan aramalarda valizlerde gizlenmiş gümrük kaçağı eşyalar bulundu.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği yol kontrol uygulamasında, yolcu otobüslerinde yapılan aramalarda valizler içerisinde kaçak içki, sigara ve bozuk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Viranşehir ilçesinde yol uygulaması yaptı. Doğu illerinden batı illerine seyahat eden yolcu otobüslerinde, eğitimli köpekler eşliğinde yapılan aramalarda, valizler içinde gizlenmiş şekilde 18 şişe gümrük kaçağı içki, 635 puro, 4 elektronik sigara, 7 bin 210 paket kaçak sigara ve 35 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Ayrıca hijyen ve soğuk zincir kurallarına uymadan plastik kutular içerisinde poşetlenmiş halde taşınan 500 kilo bozuk ete de el konuldu.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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