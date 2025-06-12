Viranşehir'de Jandarma Operasyonu: 19 Gözaltı, Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Viranşehir'de Jandarma Operasyonu: 19 Gözaltı, Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma, ruhsatsız silah bulunduran adreslere düzenlediği operasyonda 19 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda samanlık ve farklı yerlerde gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, samanlık, kayalık alanlar ve bir elektrikli süpürgenin içerisine gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 19 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulundurulduğu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler tarafından yapılan aramalarda, samanlık, taşların altında, yatak ve bir elektrikli süpürgenin kovasında gizlinmiş 6 uzun namlulu piyade tüfeği, 15 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, 45 şarjör ve 1067 farklı çap ve ebatlarda mermi bulundu. Silahlar ve mühimmatlara el koyan jandarma ekipleri, operasyon kapsamında 19 kişiyi de gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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