Viranşehir'de İş Yerine Baskın: 8 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir iş yerine baskın yaparak yağmalama yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 18 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir'de bir iş yerine silahlı baskın yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında elebaşı M.A.'nın da bulunduğu 18 şüpheli Viranşehir ilçesindeki bir iş yerini yağmaladıkları sırada suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin, şantaj, silahlı tehdit ve cebir kullanarak vatandaşların üzerinde korku ve baskı oluşturdukları, bölgedeki iş insanlarına yönelik yağma girişiminde bulundukları tespit edildi.

Öte yandan, yakalanan şüphelilerden 8'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

6 şüphelinin işlemlerinin de devam ettiği öğrenildi.