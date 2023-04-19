Viranşehir'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Viranşehir ilçesinde Yedi Başak Derneği tarafından 350 aileye gıda yardımı ve 100 yetim çocuğa bayramlık elbise ulaştırıldı.

Viranşehir ilçesinde Yedi Başak Derneği tarafından 350 aileye gıda yardımı ve 100 yetim çocuğa bayramlık elbise ulaştırıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yedi Başak Derneği tarafından Viranşehir'de bulunan yardıma muhtaç kimsesiz 350 aileye ramazanlık, 150 aileye iftar yemeği ve 100 yetim çocuğa bayramlık elbise dağıtıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Viranşehir Yedi Başak Derneği Şube Başkanı Ali Topkan, bu ramazan ayında dernek üyeleri tarafından tespit edilen ailelere yardımları ulaştırdıklarını belirterek, "Ramazan bayramın yaklaşması nedeniyle 100 kimsesiz yetim çocuğa da bayramlık alarak yüzlerini güldürmeye çalıştık. Dernek olarak her zaman olduğu gibi yardıma muhtaç kimsesiz ailelerin yanında olduk olmamada devam edeceğiz. Yardim da katkısı olanlara teşekkür ederim mazlum ve kimsesizler mutlu olunca bizde oluyoruz seviniyoruz." dedi.