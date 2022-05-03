Şanlıurfa'da husumetli 2 aile barıştırıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde husumetli aileler barış yemeğinde bir araya geldi.

Yaklaşık bir yıl önce 2 kişinin yaralandığı kavganın ardından Horoz ve Bozkurt aileleri arasında husumet başladı.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle aileler husumete son vermeyi kabul etti.

Viranşehir Belediye Başkanı Ekinci ve kanaat önderlerinin katılımıyla aile bireyleri Kucağ Mahallesi'nde düzenlenen barış yemeğinde buluştu.

Burada konuşan Ekinci, iki aile arasındaki husumetin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni etti.