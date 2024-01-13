Üye Girişi
Haberler

Viranşehir'de hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde aranan 2 hükümlü, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu için yakalandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, ekiplerce hakkında "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.İ. ile "Uyuşturucu ticareti ve hırsızlık" suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. saklandıkları adreslerde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Viranşehir Şanlıurfa Güvenlik Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title