Viranşehir'de fidanlar toprakla buluşturuldu

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (AA) - Viranşehir'in Sulutepe göletinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Orman İşletme Şefliği ekipleri, Sulutepe göleti mesire alanında bazı çam ağaçlarının kuruduğu tespit edildi. Ekiplerce kesilen kurumuş ağaçların yerine 70 çınar ağacı dikildi. Ağaç dikme etkinliğine katılan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, kuruyan çam ağaçlarıyla ilgili olarak İlçe Tarım Müdürlüğünden alınan rapor doğrultusunda bu ağaçların ekiplerce kesildiğini hatırlatarak, kesilen ağaçların yerine ağaç çınar ağaçları diktikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Yeşil alanları önemsediklerini ve değer verdiklerini aktaran Ekinci, bu bölgeyi ilçenin en büyük yeşil alanı haline getireceklerini kaydetti.