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Viranşehir'de erkek cesedi bulundu, 4 şüpheli tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan erkek cesedi ile ilgili yapılan araştırmada 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından 4 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kırsal Oğlakçı Mahallesi yakınlarında yol kenarında bulunan ve yapılan araştırmada Nurettin Kazan'a (33) ait olduğu belirlenen cesetle ilgili jandarma ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırsal Oğlakçı Mahallesi yakınlarında 4 Aralık'ta vatandaşlarca bulunan erkek cesedi, yapılan incelemenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Viranşehir Şanlıurfa Jandarma Tutuklama Adliye Cinayet Gözaltı Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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