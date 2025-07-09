Viranşehir'de Dondurma Alırken Elektrik Akımına Kapılan İki Kişi Yaralandı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bakkaldan dondurma almak isteyen iki kişi elektrik akımına kapılarak yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bakkaldan dondurma almak isterken elektrik akımına kapılan 2 kişi yaralandı.

M.E. ve İ.G, Yeni Buğday Pazarı'nda bir bakkalın dondurma dolabından dondurma aldıkları sırada elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel
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