Viranşehir'de aranan 4 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede aranan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.