Viranşehir'de 5 kez müebbet hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, cinayet suçundan haklarında 5 kez kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1992'de Arısu Mahallesi'nde meydana gelen kavganın failleri olan S.K. ve M.K'yi yakaladı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, cinayet suçundan haklarında 5 kez kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1992'de Arısu Mahallesi'nde mera arazisi anlaşmazlığı nedeniyle 16 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavganın faillerinden olan ve haklarında 5 kez kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan S.K. ile M.K'nin yerini tespit etti.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda S.K. ve M.K. yakalandı. Hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.