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Viranşehir'de 2 Bin 660 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 660 paket gümrük kaçağı sigara ve 95 elektronik sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 bin 660 paket gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünün kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen 2 operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 2 bin 660 paket gümrük kaçağı sigara ve 95 elektronik sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Viranşehir Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık Güncel Haberler

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