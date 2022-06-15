Viranşehir Belediye Başkanı Ekinci yangın çıkan biyokütle enerji santralini ziyaret etti

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, yangın çıkan biyokütle enerji santralinde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ekinci ile beraberindekiler enerji santralini ziyaret etti, işletme sahibi Mehmet Emin Batar ile İbrahim Keleşabdioğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Ekinci, "Fabrikanın tamamı yanmış ve büyük zarar görmüş durumda. Büyük geçmiş olsun. Söndürme ve soğutma aşamalarına emek veren tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Söyleyecek söz bulamıyoruz, sözün bittiği yer. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

İşletme sahibi Batar ile Keleşabdioğlu, yangını söndürme çalışmaları yürüten tüm ekiplere ve destek veren herkese teşekkür etti.