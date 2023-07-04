- Virajı alamayan tır devrildi: 2 yaralı

KİLİS - Kilis'te virajı alamayan kumaş yüklü tır devrilerek yan yattı. Yaralanan sürücü ve yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kilis Organize Sanayi Bölgesindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen Bilgilere göre Yusuf Demir yönetimindeki 27 AYL 78 plakalı tır sürücüsü virajı alamayınca kumaş yüklü tır devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Yusuf Demir ve yanında yolcu olarak bulunan Hüseyin Çınar yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.