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Virajı alamayan malzeme yüklü tır devrildi, yol ulaşıma kapandı

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Van'da seyir halindeki malzemeler yüklü tırın devrilmesi sonucu karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı. Alınan bilgilere göre olay, Van-Başkale Karayolu üzerindeki 32 Virajlar bölgesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, virajı almak isterken dorsesindeki malzemeler devrildi. Bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, tırın dorsesindeki malzemelerin kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Virajı alamayan malzeme yüklü tır devrildi, yol ulaşıma kapandı

VAN - Van'da seyir halindeki malzemeler yüklü tırın devrilmesi sonucu karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı.

Alınan bilgilere göre olay, Van- Başkale Karayolu üzerindeki 32 Virajlar bölgesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, virajı almak isterken dorsesindeki malzemeler devrildi. Bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, tırın dorsesindeki malzemelerin kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Başkale Van Güncel Haberler

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