VIP minibüs kazasında iş insanı hayatını kaybetti

Muğla Bodrum'da hafriyat kamyonunun üzerine devrildiği VIP minibüste bulunan kimya ürünleri firması sahibi Muhittin Orhon hayatını kaybetti, şoförü ve diğer aracın sürücü yaralandı. Kazada yaşamını yitiren iş insanı Muhittin Orhon'un İstanbul'a uçağına binmek üzere havalimanına gittiği öğrenildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hafriyat kamyonunun üzerine devrildiği VIP minibüsteki kimya ürünleri firması sahibi Muhittin Orhon (73) hayatını kaybetti, şoförü ve diğer aracın sürücü yaralandı. Kazada yaşamını yitiren iş insanı Muhittin Orhon'un İstanbul'a uçağına binmek üzere havalimanına gittiği öğrenildi.

Kaza, saat 09.30 sırasında Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Torba Mahallesi'nden Milas yönüne giden Fikret Çevlik'in kullandığı 34 EOT 336 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sollamak istediği İbrahim Halil Akbal yönetimdeki 48 BS 099 plakalı VIP minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyon, minibüsün üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tonlarca ağırlıktaki kamyonun üzerine devrildiği minibüstekilere, ulaşmakta ekipler güçlük çekti. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ilk olarak kamyon sürücüsü Fikret Çevlik araçtan yaralı olarak çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çevlik, bir özel hastaneye kaldırıldı.