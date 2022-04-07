Vinçten düşerek ölen işçinin davasında savcı 3 sanığa 15'er yıl hapis istedi

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - ZONGULDAK'ta tabela işi yapan Burak Çavdar'ın (25) vinçten düşerek öldüğü, İlyas Ataman'ın da yaralandığı olaya ilişkin görülen davada mütalaasını veren savcı, tutuksuz yargılanan vinç firması yöneticileri Havva.Sezer ve Hakan Döner ile operatör İlkay Kurt hakkında 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istedi, bir diğer yönetici G.D.'nin ise beraatini talep etti.

Olay, 6 Ağustos 2020 günü Meşrutiyet Mahallesi'ndeki Deva Partisi Merkez İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binada meydana geldi. Reklam ve tabela işi yapan Burak Çavdar ile arkadaşı İlyas Ataman, vinçle binanın 5'inci katına çıktı. Burak Çavdar, partinin cam reklam kaplamasını yaptığı sırada vinçten beton zemine düştü. Emniyet kemeri takılı olmadan çalışma yaptığı iddia edilen Çavdar, yaşamını yitirdi, Ataman ise yaralandı.

Dava, mütalaaya karşı savunma yapılması için ertelendi.