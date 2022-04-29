Vinçten düşen tabelacının ölümünde 3 sanığa para cezası

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - ZONGULDAK'ta, tabela işi yapan Burak Çavdar'ın (25) vinçten düşerek ölmesiyle ilgili tutuksuz yargılanan vinç firması yöneticileri Havva Sezer ve Hakan Döner ile operatör İlkay Kurt hakkında verilen hapis cezaları, para cezasına çevrildi.

Olay, 6 Ağustos 2020'de Meşrutiyet Mahallesi'ndeki DEVA Partisi Merkez İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binada meydana geldi. Reklam ve tabela işiyle uğraşan Burak Çavdar ile İlyas Ataman, vinçle binanın 5'inci katına çıktı. Partinin cam reklam kaplamasını yaptıkları sırada beton zemine düşen Çavdar hayatını kaybetti, Ataman ise son anda sepete tutunurken yaralandı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Burak Çavdar'ın ölümüyle ilgili 4 kişi hakkında soruşturma başlattı.