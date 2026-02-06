Aydın'da vincin akaryakıt pompasına çarpması sonucu hasar oluştu
Aydın'ın Efeler ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden vinç, bir akaryakıt istasyonundaki pompalara çarparak hasara neden oldu. Olayda sürücü yaralanmazken, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde vincin akaryakıt istasyonuna girmesi sonucu hasar oluştu.
E.M. yönetimindeki 09 ADD 44 plakalı vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle İzmir Bulvarı'nda akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptı.
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yaralanmadığı kazada pompada ve araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel