Haberler

Aydın'da vincin akaryakıt pompasına çarpması sonucu hasar oluştu

Aydın'da vincin akaryakıt pompasına çarpması sonucu hasar oluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden vinç, bir akaryakıt istasyonundaki pompalara çarparak hasara neden oldu. Olayda sürücü yaralanmazken, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde vincin akaryakıt istasyonuna girmesi sonucu hasar oluştu.

E.M. yönetimindeki 09 ADD 44 plakalı vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle İzmir Bulvarı'nda akaryakıt istasyonundaki pompaya çarptı.

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücünün yaralanmadığı kazada pompada ve araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Hazine Bakanı Bessent: İranlı liderler deliler gibi ülke dışına para aktardı

ABD Hazine Bakanı'ndan İran iddiası!
Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak Kante sözleri
Fatih Tekke'nin ''Rekor bonservis teklif ettik'' dediği isim ortaya çıktı

''Rekor bonservis teklif ettik'' dediği isim ortaya çıktı
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
ABD Hazine Bakanı Bessent: İranlı liderler deliler gibi ülke dışına para aktardı

ABD Hazine Bakanı'ndan İran iddiası!
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler