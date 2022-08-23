Vincenzo Montella: 'Verilen penaltıda Valencia'nın faulü vardı'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe maçının 20. Dakikasında oluşan penaltı pozisyonuyla ilgili, "Verdikleri penaltıda Valencia'nın gövdesinin üstüne bacağını çıkarmış. Normalde onun faulü vardı,onu anlamadım penaltı verdiler" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takım ruhunu yansıttıkları için oyuncularını tebrik ederek, "3-0 geriye düşmemize rağmen beraberliğe yaklaştık. İkinci yarı bazı olaylar yaşandı ve maçın gidişatını değiştirdi. Takım ruhunu yansıttığımız için gurur duyuyorum. Genel olarak oyunun başlangıcında Fenerbahçe 3 kişiyi arkada bırakıyordu, bunu ön görmüştük. Ona göre de hazırlanmıştık. Biz ilk yarı iyi oynadığımızı düşünüyorum. Sadece bölüm bölüm olaylar yaşandı, anlamakta zorluk çekiyorum. Verdikleri penaltıda Valencia'nın gövdesinin üstüne bacağını çıkarmış. Normalde onun faulü vardı, onu anlamadım penaltı verdiler. Bizim lehimize olacak penaltı var. Henry'e yapılan faulde ofsayt yoktu. Bütün bunlar birikince gerginlik oluşuyor oyuncularda ve maç farklı yöne gidiyor. Bunu böyle yaşayınca istemediğimiz bir sonuç çıkıyor. Özellikle ilk yarıda Szalai'nin sarı kart görmesi gerekiyordu. Sarı kartı verse kırmızı kart yiyecekti ve ilk yarıda da kart yönetimini anlamakta güçlük çektim. Hiç faul yapmadan 4 tane sarı kart gördük. Balotelli'nin yokluğunu hissetmedik. Dyzuba hazır bir vaziyette geldi. Birkaç gün önceden Balotelli'nin sakatlığı vardı. O yüzden Dyzuba ile başlamak zorunda kaldık" dedi.

(Ozan Buğra Koşar - Yunus Kılıç - İHA)