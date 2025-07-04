Vinç Kazasında Genç İşçi Hayatını Kaybetti

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Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede vinçin üzerine düşmesi sonucu 22 yaşındaki işçi Kadir Atalay hayatını kaybetti. Olayın ardından inceleme başlatıldı.

YALOVA'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanede üzerine vinç düşen işçi Kadir Atalay (22), hayatını kaybetti.

Olay, Altınova Tersaneler Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tersanede meydana geldi. İddiaya göre pistonu boşalan vinç, Kadir Atalay'ın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vincin altından çıkartılan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Atalay'ın cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 6 aylık çocuğu olduğu öğrenilen Kadir Atalay'ın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Zehra BAYKAL Kamera: YALOVA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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