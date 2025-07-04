Vinç Kazasında Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede vinç düşmesi sonucu 22 yaşındaki işçi Kadir Atalay yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanede üzerine vinç düşen işçi yaşamını yitirdi.

Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki bir tersanede pistonu boşalan vinç, işçi Kadir Atalay'ın (22) üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Atalay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Atalay'ın cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadir Atalay'ın evli ve 6 aylık bir bebeği olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Onur Erdik - Güncel
Sıcak havalarda ter kokusunu azaltan çözüm! Tanesi 65 lira

Sıcak havalarda ter kokusunu azaltan çözüm! Tanesi 65 lira
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu'nun simgesi 60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti

60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.