Vinç Kazasında Genç İşçi Hayatını Kaybetti
Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede vinç düşmesi sonucu 22 yaşındaki işçi Kadir Atalay yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanede üzerine vinç düşen işçi yaşamını yitirdi.
Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki bir tersanede pistonu boşalan vinç, işçi Kadir Atalay'ın (22) üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Atalay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Atalay'ın cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kadir Atalay'ın evli ve 6 aylık bir bebeği olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Onur Erdik - Güncel