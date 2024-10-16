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Vinç Kazası: Özcan Can Hayatını Kaybetti

Vinç Kazası: Özcan Can Hayatını Kaybetti
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir şantiyede geri manevra yapan vinç, işçi Özcan Can'a çarptı. Ağır yaralanan Can, hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde şantiyede çalışan işçi Özcan Can (50), geri manevra yapan vincin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza saat 16.00 sıralarında ilçenin Çamiçi Mahallesi'nde bir şantiyede meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 AAN 538 plakalı vinç, geri manevra yaparken işçi Özcan Can'a çarptı. Vincin altında kalan Can, ağır yaralandı. İş arkadaşlarının ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri Can'ı ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Özcan Can, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Vinç sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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