Vinç faciasında ölen 6 işçinin kimlikleri tespit edildi; acı detaylar ortaya çıktı (4)

VİNÇ FİRMASININ SAHİBİ ARANIYOR?İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bornova ilçesinde 6 işçinin hayatını kaybettiği otel inşaatındaki vinç faciasıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin inşaat firmasının sahibi Emrullah Yolçi, şantiye şefi Muhammet Yolçi ve...

VİNÇ FİRMASININ SAHİBİ ARANIYOR

?İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bornova ilçesinde 6 işçinin hayatını kaybettiği otel inşaatındaki vinç faciasıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin inşaat firmasının sahibi Emrullah Yolçi, şantiye şefi Muhammet Yolçi ve İş Güvenliği Sorumlusu Fikret Kamil Aydın olduğunu açıkladı. Vali Köşger, vinç firmasının sahibi İrfan Kasırga'nın ise halen bulunduğu İstanbul'da arandığını kaydetti. Vali Köşger, vinç kazasıyla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini, kolluk kuvvetlerinin ve adli makamlar çalışmalarını sürdüğünü kaydetti.

Kadir ÖZEN/İZMİR,