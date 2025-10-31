Vilnius Havalimanı Meteoroloji Balonları Nedeniyle Geçici Olarak Kapandı

VİLNİUS, 31 Ekim (Xinhua) -- Litvanya'nın başkentinde bulunan Vilnius Havalimanı, meteoroloji balonlarından kaynaklanan bir tehdit nedeniyle geçici olarak faaliyetlerini durdurdu.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonu LRT'nin Litvanya havacılık yetkililerine dayandırdığı haberde, hava trafiğinin perşembe günü yerel saatle 20.00'den kısa bir süre sonra askıya alındığı ve hava sahası kısıtlamalarının 23.10'a kadar devam ettiği bildirildi.

Vilnius Havalimanı, geçtiğimiz hafta boyunca aynı nedenle operasyonlarını dört kez durdurmak zorunda kalmış, Kaunas Havalimanı da bir kez kapatılmıştı.

Litvanya çarşamba günü, bazı istisnalar dışında Belarus ile olan sınırını bir ay süreyle kapatma kararı almıştı.

Salcininkai ve Medininkai kontrol noktaları, kaçak sigara taşıyan hava balonlarının Litvanya hava sahasına girmesi nedeniyle geçen pazar akşamından beri kapalı.

Litvanya'nın havalimanları geçen hafta sonu balonlar nedeniyle üç kez kapatılmış ve bu durum sebebiyle 112 uçuşu ve 16.500'den fazla yolcuyu etkilemişti.