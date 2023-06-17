Balıkesir'in Gömeç ilçesinde villa içinde özel düzenek ile uyuşturucu Shunk bitkesi yetiştiren bir kişi jandarma operasyonu ile yakalandı.

Villayı uyuşturucu serasına çevirdiler, jandarmadan kaçamadılar

BALIKESİR - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde villa içinde özel düzenek ile uyuşturucu Shunk bitkesi yetiştiren bir kişi jandarma operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, Gömeç İlçesi Haciveliler Mahallesinde K.M.A'nın villa içerisinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi elde edildi. Yapılan araştırmalar ve fiziki takip sonucunda; şüpheli şahsın Gömeç İlçesi Haciveliler Mahallesinde kiraladığı villa içerisinde iklimlendirme sistemi ve sera yöntemi ile skunk bitkisi yetiştirmek suretiyle Kubar Esrar (Skunk) maddesi elde ettiği tespit edildi.

Adli makamlardan alınan arama kararıyla şüpheliye ait villada yapılan aramada; 5.025 gram skunk, 30 kök skunk bitkisi, 32 gram skunk tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet diz üstü bilgisayar, 2 adet cep telefonu, 1 adet skunk kurutma çadırı, iklimlendirme ve sera düzeneği, 10 çeşit bitki yetiştirmede ve güçlendirmede kullanılan zirai ilaç ele geçirildi. Olay ile ilgili şüpheli K.M.A. göz altına alındı. Operasyon ile ilgili soruşturma devam ediyor.