Villayı sigara fabrikasına çevirmişler

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin uzun süre takip ettikleri villaya yaptıkları baskında ele geçirilenler hayrete düşürdü.

Kaçak tütün ve tütün mamullerinin imalat ve ticaretinin önlenmesi hedefiyle Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki S.C. ve G.T. isimli şahısların kompresörlü makaron doldurma makineleri ile makaron dolumu yaparak satış yaptıkları tespiti ile bahse konu villaya baskın yaptı.

Villada yapılan aramada, 2 adet elektrikli, kompresörlü makaron doldurma makinesi, 2 adet bu makinelere ait kompresör, 200 lük 3,315 bandrollü kutu olmak üzere 663 bin adet boş makaron, 200'lük 211 bandrolsüz kutu olmak üzere 42 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron, 28 bin 660 adet içine tütün doldurulmuş dolu makaron, 341 kilogram bandrollü tütün ele geçirildi.

Olayın failleri S.C. ve G.T. adliyeye sevk edildi. - BURSA