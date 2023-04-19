VİLLAYA KENEVİR SERASI KURMUŞLAR

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, polisin bir villaya düzenlediği operasyonda villanın kenevir serasına çevrildiği ortaya çıktı. Dikili halde 64 kök hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kandıra ilçesinde bir villada kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, villaya operasyon düzenledi. Operasyonda dikili halde 64 kök hint keneviri, 7 adet kimyasal sıvı, 7 adet adaptör, 8 adet havalandırma fanı, 7 adet led lamba, 5 adet hava filtresi, 2 adet termometre, 3 adet siyah renkli kova,1 adet ph metre, 1 adet iç kısmı folyo kaplı kumaş kabini, 2 adet alüminyum havalandırma borusu ve 1 adet havalandırma motoru ele geçirildi. Villaya sera kurduğu belirlenen M.S.Ü. ve Y.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlmeleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.