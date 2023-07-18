Villanın çatısında çıkan yangın korkuttu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde villanın çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Tüysüzler Mahallesi Çam Sokak üzerindeki 3 katlı villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, villanın çatısından yükselen dumanları görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Mahalle sakinleri ise dumanları ve ekiplerin geldiğini görünce panikle sokağa döküldü.

"Evlerden birinden dumanlar çıkıyordu"

İtfaiyelerin geldiğini görünce merak edip baktıklarını ve bir evden dumanlar çıktığını söyleyen Ömer Faruk Sarıkiraz, "Marketin önünde oturuyorduk. Baktık sıra sıra itfaiyeler gelmeye başladı. Baktık ki evlerden birinden dumanlar çıkıyordu. İtfaiyeler gelip söndürdüler. Herhalde sıkıntı yok ki yavaş yavaş gidiyorlar. Allah kaza bela vermesin" diye konuştu.

"Buraya çıktığımızda yanık kokusu almaya başladık"

İtfaiyecileri görünce yukarı doğru çıktıklarını ve yanık kokusu aldıklarını söyleyen mahalle sakinlerinden Eyüp Ensar Kulaksız da, "Biz aşağıda mahallede oturuyorduk. İtfaiyelerin siren seslerini duyduk, ne olduğunu anlamadık. Yukarı doğru çıktılar. Biz de çıktık ve bir yanık kokusu almaya başladık. Buraya vardığımızda evden dumanlar çıktığını gördük. İnsanlar sokağa dökülmüştü. Baktık söndürdüler. İnşallah sağlıklılardır ve kimseye hiçbir şey olmamıştır" dedi.

Polis, konuya ilişkin inceleme başlattı.