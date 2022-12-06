Villada uyuşturucu üreten kendini böyle savundu: Kendim kullanmak için yetiştirdim

ANKARA'da kiraladığı villada uyuşturucu yetiştirip, sattığı suçlamasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle tutuksuz yargılanan sanık Hakan M. savunmasında, "Sokak satıcılarından kullanmak için madde aldığımda başıma kötü şeyler geldi. Bu nedenle kendim üretmek istedim" dedi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çankaya'da Hakan M.'nin oturduğu villaya baskın düzenledi. Yapılan aramada, 16,20 gram esrar, şeffaf jelatin içerisinde satışa hazır bir miktar uyuşturucu, 128 kök Hint keneviri bitkisi, 6 adet çalışır vaziyette termometre ele geçirildi. Gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Hakan M. hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan dava açıldı. Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan sanık Hakan M., savunmasında, sadece içici olduğunu belirterek, "30 senedir içiciyim, kendim kullanmak için yetiştirdim. Sokak satıcılarına para vermek istemedim. Çünkü daha önce kullanmak için madde aldığımda başıma kötü şeyler geldi. Bu nedenle kendim üretmek istedim. Aramada bulunan malzemeler bana ait ama bunları ticari amaçlı kullanmadım" dedi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.