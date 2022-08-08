Villa bahçesindeki tarihi sütunlar müzeye götürüldü

BOLU'da, iş insanına ait villanın bahçesindeki 2 tarihi sütun, müze müdürlüğüne götürülerek, korumaya alındı.

Gövem köyünde, yaklaşık 30 yıl önceki yol çalışmasında, 2 tarihi sütun ortaya çıktı. Sütunlar, yol kenarında bırakıldı. Yaklaşık 1 yıl önce sütunları gören Altınkılıç ailesinden bir iş insanının yakını, iddiaya göre muhtar Uğur Özcan'a, sütunları alıp alamayacağını sordu. Muhtarın herhangi bir sorun olmadığını ve alabileceğini söylemesiyle tarihi sütunlar, villanın bahçesine götürüldü. Durumu fark eden köydeki eski muhtarlar ve bazı kişiler, tarihi sütunların villa bahçesinde olduğu yönünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Bahçedeki tarihi sütunlar, çarşamba günü ekipler tarafından iş makineleriyle alınarak, köy meydanına getirildi.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı müze müdürlüğünde toplanan kurulun ardından sütunların tarihi nitelik taşıdığı tespit edildi. İş makineleriyle köy meydanından alınarak, Bolu Müze Müdürlüğü'ne getirilen 2 sütun, korumaya alındı.