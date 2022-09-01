Vilayetler Birliği 2 Yurt Binasını Satışa Çıkardı

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Vilayetler Birliği Başkanlığı, İstanbul ve Ankara’da bulunan ve bir süre öncesine kadar öğrenci yurdu olarak kullanılan iki binayı satışa çıkardı.

OKTAY YILDIRIM

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Vilayetler Birliği Başkanlığı, İstanbul ve Ankara'da bulunan ve bir süre öncesine kadar öğrenci yurdu olarak kullanılan iki binayı satışa çıkardı.

Yeni akademik yıl öncesi, artan kira fiyatları ve yeterli yurt olmaması nedeniyle çok sayıda öğrenci üniversiteye gidememe durumuyla karşı karşıya kalırken, kamunun yurt binasını satışa çıkarması dikkat çekti.

Başkanlığını İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın yaptığı Vilayetler Birliği, Resmi Gazete'ye verdiği ilanla İstanbul ve Ankara'da bulunan iki taşınmazını ihale ile satışa çıkardı. 22 Eylül 2022 tarihinde, Ankara Gölbaşı Vilayetler Evi Toplantı salonunda yapılacak olan ihale, 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü Artırma" suretiyle yapılacak. Vilayetler Birliği Başkanlığı, ayrı ayrı satışı yapılacak olan iki yurt binası için toplam 36 milyon 710 bin TL muhammen bedel belirledi.

Bir zamanlar, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Fatih Kız Öğrenci Yurdu olarak kullanılan İstanbul'daki bina, bir bodrum ve 6 kattan oluşuyor. 273 metrekarelik 1845 ada 52 parsel üzerinde bulunan yurt binası, İstanbul Tıp Fakültesi'nin alt tarafında, Vatan Caddesi üzerindeki Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nin yakınında yer alıyor. Bir süredir kullanılmayan binanın imar durumu "ticarethane/konut" olarak gösterildi. Vilayetler Birliği bu yurt binası için 26 milyon 710 TL muhammen bedel belirledi.

Ankara'daki yurt binası ise Çankaya Aydoğmuş Sokak üzerinde bulunuyor. Hacettepe ve Ankara Üniversitesi'ne ait çeşitli fakültelerin yaklaşık 500 metre mesafede ve Kurtuluş Parkı'nın bitişiğinde yer alıyor. 4 katlı bina bir zamanlar Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurt olarak kullanıldı. 510 metrekarelik 7001 ada 9 parselin imar durumu da "ticarethane/konut" olarak gösterildi. İlanda boş olduğu belirtilen yurt binası için Vilayetler Birliği 10 milyon TL muhammen bedel belirledi.