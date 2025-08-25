Vijecnica Kütüphanesi'nde 33 Yıl Sonra Anma Töreni Düzenlendi

Bosna Hersek'teki savaşta Sırp birliklerinin bombardımanıyla 33 yıl önce yakılan Vijecnica Kütüphanesi'nde anma töreni gerçekleştirildi.

Bosna Hersek Milli ve Üniversite Kütüphanesi (NUBBiH) tarafından düzenlenen anma töreninde Dino Residbegovic tarafından müzik dinletisi yapıldı ve "Hatıraların Alevinde" isimli belgesel gösterildi.

Programda konuşan NUBBiH Direktör Vekili Adisa Zero, Vijecnica'nın Bosna Hersek'in ortak kültürel mirası olduğunu ve acımasızca yakıldığını söyledi.

Zero, bombaların altında kütüphanedeki kitapları kurtarmaya çalışanlara minnettar olduklarını ve bu uğurda hayatını kaybeden çalışanları andıklarını ifade etti.

Anma töreni kapsamında, Vijecnica Kütüphanesinin açıldığı günden bugüne gazetelerde yer alan haberlerinden oluşan ve Boro Kontic tarafından hazırlanan fotoğraf sergisi de açıldı.

"Saraybosna'nın hafızası" Vijecnica Kütüphanesi, Bosna Savaşı'nda Sırplar tarafından yakılmıştı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın en önemli sembollerinden biri olarak bilinen, mimari tarzıyla ön plana çıkan Vijecnica Kütüphanesi, Avusturya-Macaristan hakimiyeti döneminde Endülüs mimarisiyle inşa edildi.

Tarihi kütüphane, 25 Ağustos 1992'de Bosna Savaşı'nın devam ettiği günlerde Saraybosna'yı kuşatan Sırp askerlerinin topçu ateşi sonucu çıkan yangında büyük tahribata uğradı.

Saraybosna kuşatmasının canlı tanığı haline gelen kütüphanede üç gün boyunca devam eden yangında 155 bin el yazmasının yanı sıra ülkenin ulusal arşivlerinin de bulunduğu yaklaşık 2 milyon eser yok oldu.

Kütüphane, yıkım öncesi Boşnak, Sırp, Hırvat ve Yahudiler'e ait el yazması ve önemli eserlerin de bulunduğu yaklaşık 6 milyon kitap ve arşiv belgeleriyle ülkenin hafızası konumundaydı.

Savaştan bir yıl sonra, 1996'da restorasyonuna başlanan kütüphane, 18 yıl süren çalışmanın ardından 9 Mayıs 2014'te kapılarını yeniden Saraybosnalılara açtı.

Yerli ve yabancı turistlerin şehirdeki uğrak mekanlarından olan kütüphane, bir şehrin zulümden kurtuluşunun nişanelerinden biri olarak varlığını sürdürüyor.