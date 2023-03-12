Vietnamlı Liderler Yeniden Çin Cumhurbaşkanı Seçilen Xi'yi Tebrik Etti

BEİJİNG, 12 Mart (Xinhua) -- Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ve Vietnam Devlet Başkanı Vo Van Thuong Cuma günü yeniden Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı seçilen Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel...

BEİJİNG, 12 Mart (Xinhua) -- Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ve Vietnam Devlet Başkanı Vo Van Thuong Cuma günü yeniden Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı seçilen Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'i içtenlikle tebrik etti.

Xi'yi seçilmesinden dolayı en içten dilekleriyle kutladıklarını ifade eden yetkililer, ÇKP Merkez Komitesi ve Parti'nin merkezi olarak Xi'nin, Çin'i müreffeh, güçlü, demokratik, kültürel açıdan gelişmiş, uyumlu ve güzel büyük bir modern sosyalist ülke haline getirme yolunda Parti'ye, Çin ordusuna ve Çin halkına daha büyük zaferler elde etmeleri için liderlik etmeye devam edeceğine inandıklarını belirtti.

Vietnam'ın ve halkının, Çin ile iyi komşuluk ve çok yönlü işbirliği ilişkilerini pekiştirmeye ve geliştirmeye her zaman önem verdiğini söyleyen parti yetkilileri, bunun Vietnam'ın dış politikasının en önemli önceliği ve stratejik bir tercihi olduğunu kaydetti.

İki lider, karşılıklı siyasi güveni arttırmak, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini desteklemek ve iki ülke arasındaki halk desteğini güçlendirmek amacıyla Vietnam-Çin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını teşvik etmeye ve derinleştirmeye devam etmeye istekli olduklarını bildirdi.

Liderler ayrıca Xi'ye asil görevinde yeni ve daha büyük başarılar diledi.