Vietnam, Yabancı Uzmanlara Uzun Süreli Vize Muafiyeti Getiriyor

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Vietnam, sosyo-ekonomik kalkınmaya katkıda bulunan yabancı uyruklu kişilere 5 yıla kadar vize muafiyeti sağlamayı planlıyor. Bu yeni düzenleme ile hak kazanan kişiler, ülkede 90 güne kadar kalabilecek.

HANOİ, 21 Temmuz (Xinhua) -- Vietnam, ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasına önemli katkılarda bulunan belli yabancı uyruklu kişilere 5 yıla kadar uzun süreli vize muafiyeti sağlamayı planlıyor.

Vietnam Haber Ajansı'nın pazartesi günkü haberinde Vietnam Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın hazırladığı öneriye göre hak kazanan yabancı uyruklu kişilerin her giriş için ülkede 90 güne kadar kalabileceği belirtildi. Böylece an itibarıyla 45 günle sınırlı olan kalış süresinde önemli bir artış görülecek.

Vietnam Komünist Partisi, devlet ve hükümetin üst düzey liderleri tarafından davet edilen kişiler ile üst düzey yöneticiler, bilim insanları, üniversite profesörleri, araştırmacılar, mühendisler ve yüksek vasıflı bilgi teknolojisi personeli bu uygulamadan yararlanabilecek.

Bakanlığa göre söz konusu politika ile yarı iletkenler, dijital teknoloji, bilim ve yaratıcı sektörler gibi öncelikli sektörlerden üst düzey yabancı uzmanların ülkeye çekilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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