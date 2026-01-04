Vietnam, Uluslararası Hukuka Saygı Çağrısında Bulundu

HANOİ, 4 Ocak (Xinhua) -- Vietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pham Thu Hang, Venezuela'daki mevcut durumdan derin endişe duyduklarını belirterek, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Vietnam Haber Ajansı'na göre Hang, ilgili tüm taraflardan ulusal egemenliğe saygı ilkesi dahil uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Antlaşması'na uymasını ve uluslararası ilişkilerde güç kullanmaktan veya güç kullanma tehdidinde bulunmaktan kaçınmasını istedi.

Hang ayrıca tüm tarafları bölge ve dünyada barış, güvenlik, istikrar ve işbirliğinin sürdürülmesine katkıda bulunarak, itidalli davranmaya, diyalog kurmaya ve anlaşmazlık ve farklılıkları uluslararası hukuka dayalı olarak çözmeye çağırdı.