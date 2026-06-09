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Vietnam ve Tayland, ticaret hacmini 50 milyar dolara çıkarma konusunda anlaştı

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Vietnam ve Tayland, ikili işbirliğini artırma ve ticaret hacmini 50 milyar dolara çıkarma konusunda anlaştı. Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul'un Hanoi ziyaretinde varılan mutabakat, ekonomi, savunma ve güvenlik alanlarını kapsıyor.

Vietnam ve Tayland, çeşitli alanlarda ikili işbirliğini artırma ve ticarette 50 milyar dolarlık hacme ulaşma konusunda mutabık kaldı.

Vietnam News gazetesinin haberine göre Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, resmi ziyarette bulunduğu başkent Hanoi'de Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile görüştü.

Taraflar, iki ülke arasındaki siyasi güveni güçlendirme ve ekonomi, savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğini derinleştirme konusunda anlaşmaya vardı.

Gelecek yıllarda halklar arası etkileşimi artırmayı da kararlaştıran taraflar, ikili ticarette ilk etapta 25 milyar dolar, ardından 50 milyar dolarlık hacme ulaşmayı taahhüt etti.

Taraflar ayrıca iki ülke arasında daha önce varılan anlaşmaların uygulanmasına yönelik belirli tedbirler üzerinde de anlaştı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
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