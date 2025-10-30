Haberler

Vietnam ve İngiltere İkili İlişkileri Stratejik Ortaklık Seviyesine Yükseldi

Güncelleme:
Vietnam ve İngiltere, ikili ilişkilerini kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkarma kararı aldı. İki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması ve ikili ticaretin iki katına çıkarılması hedefleniyor.

HANOİ, 30 Ekim (Xinhua) -- Vietnam ve İngiltere, ikili ilişkilerini kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttiklerini duyurdu.

Vietnam Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre karar, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri To Lam ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın çarşamba günü Londra'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından alındı.

Yapılan ortak açıklamada iki tarafın, yeni çerçeve kapsamında geleneksel dostluk ve işbirliğini daha da güçlendirmek üzere kilit önemdeki ilkeleri yeniden teyit edip önemli yönelimleri ana hatlarıyla belirlediği kaydedildi.

Her iki ülke, Vietnam-İngiltere Uluslararası Finans Merkezi ortaklığı gibi mekanizmalar aracılığıyla Ho Chi Minh ve da Nang kentlerinde uluslararası finans merkezlerinin geliştirilmesinde işbirliğini güçlendirme sözü verdi.

Haberde görüşmeler sırasında her iki tarafın da gelecekte ikili ticareti iki katına çıkarmayı kabul ettiği ifade edildi.

Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
