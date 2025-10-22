Haberler

Vietnam ve Finlandiya Arasında Havacılık Eğitimi İşbirliği

Vietnam ve Finlandiya, havacılık eğitimi ve insan kaynaklarının geliştirilmesi alanlarında işbirliğini güçlendireceklerini açıkladı. İki lider, uluslararası standartlar çerçevesinde pilot eğitim programlarını ortak olarak uygulama konusunda mutabık kaldı ve stratejik ortaklık hedeflerini gerçekleştirme kararı aldılar.

HANOİ, 22 Ekim (Xinhua) -- Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri To Lam ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, havacılık eğitimi ve insan kaynaklarının geliştirilmesi alanlarında işbirliğini güçlendireceklerini yineledi.

Vietnam'ın Nhan Dan (Halk) gazetesinin çarşamba günkü haberine göre iki taraf, uluslararası standartlar ve Avrupa havacılık güvenliği standartları çerçevesinde Avrupa'da pilot eğitim programlarını ortaklaşa uygulamaya koyma konusunda mutabık kaldı.

Vietnam Haber Ajansı'nın salı günkü haberinde ise To Lam'ın Finlandiya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında iki liderin, ikili ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine yükseltme konusunda anlaştıkları bildirildi.

İki liderin, yeni kurulan stratejik ortaklık hedeflerini gerçekleştirme çalışmaları kapsamında ekonomi, inovasyon, eğitim ve halklar arası etkileşimler alanlarında işbirliğini güçlendirme kararı aldıkları da belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
