Vietnam Nisan'da 100 Milyonuncu Vatandaşının Doğumunu Kutlayacak

HANOİ, 12 Mart (Xinhua) -- Vietnam gelecek ay 100 milyonuncu vatandaşının doğumunu, nüfus artışının ekonomi üzerindeki olumlu etkisini teşvik edecek bir tanıtım kampanyasıyla kutlamaya hazırlanıyor.

Vietnam Genel İstatistik Ofisi'ne göre, Nisan 2022 itibarıyla 99,2 milyon vatandaşa sahip olan Vietnam, dünyanın en kalabalık 15'inci ve Güneydoğu Asya'nın en kalabalık üçüncü ülkesi.

İstatistik ofisi, artan küresel ekonomik rekabet karşısında her ülkenin insan kaynakları yoluyla rekabet avantajı elde etmeye çalıştığını vurguladı.

Vietnam Haber Ajansı'nın Pazar günkü haberine göre istatistik ofisi, Vietnam'ın 100 milyonuncu vatandaşının doğumunu "gurur verici bir dönüm noktası" olarak gördüğünü, ekonomi ve yatırım büyümesini teşvik eden politikalarla birlikte uluslararası toplum nezdinde ulusal profilini yükselttiğini belirtti.

Vietnam hükümeti, Nisan ayı ortasında 100 milyonuncu vatandaşın doğumunu karşılamak için bir geçit töreni ve bir toplantı töreni de dahil olmak üzere bir tanıtım kampanyası planladı.

Vietnamlı bir kadının yaşamı boyunca sahip olduğu çocuk sayısı olan toplam doğurganlık oranı 1960'ların başına kadar 6 ila 7 arasındaydı. Birleşmiş Milletler Nüfus Faaliyetleri Fonu'na göre, 1979'da bu oran 4,8'e düştü ve daha sonra azalmaya devam ederek 2006'dan bu yana iki civarında doğurganlık yenilenme düzeyine geriledi.