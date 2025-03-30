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Vietnam, Myanmar'daki Deprem İçin Askeri Görev Gücü Gönderecek

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Vietnam, Myanmar'da meydana gelen depremin ardından arama ve kurtarma ile iyileştirme çalışmalarına destek sağlamak amacıyla 79 kişilik askeri ekip göndereceğini açıkladı.

HANOİ, 30 Mart (Xinhua) -- Vietnam, Myanmar'daki depremin ardından arama ve kurtarma ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarına yardımcı olmak üzere 79 kişilik askeri görev gücü göndereceğini duyurdu.

Vietnam Haber Ajansı'nın cumartesi günkü haberine göre Savunma Bakanlığı'na bağlı Kurtarma ve Yardım Dairesi'nin organize ettiği ekip pazar günü öğleden sonra Myanmar'a hareket edecek.

Vietnam Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son, cuma günü Myanmar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı U Than Swe'ye deprem nedeniyle taziyelerini iletmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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