Vietnam Milli Günü Resepsiyonu Ankara'da Düzenlendi

Vietnam'ın Ankara Büyükelçiliği, ülkenin milli günü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenledi.

Başkentte bir otelde düzenlenen 80. Vietnam Milli Günü resepsiyonuna, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci ve Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Dang Thi Thu Ha'nın yanı sıra Türkiye'de görev yapan yabancı diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Vietnamlı sanatçıların müzik ve dans performanslarını sergilediği resepsiyonda, İstiklal Marşı ve Vietnam milli marşı okundu.

Bakan Yardımcısı Ekinci, burada yaptığı konuşmada, Vietnam Milli Günü'nü kutlayarak, diplomatik ilişkilerin tesis edildiği 1978'den bu yana iki ülkenin dostane bir ilişki içinde olduğunu söyledi.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'in 2023'te Türkiye'yi ziyaret etmesinin ilişkileri ivmelendirmede önemli bir rol oynadığını dile getiren Ekinci, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 10-11 Eylül'de Vietnam'a resmi ziyarette bulunduğunu hatırlattı.

Ekinci, Asya'nın batı ve doğusunda yer alan Türkiye ve Vietnam'ın ticaret, yatırım, savunma sanayi, kültür ve turizm gibi çeşitli alanlarda işbirliği yaptığına dikkati çekerek, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri arasında Türkiye'nin en büyük ikinci ticaret ortağının Vietnam olduğunu vurguladı.

Türk Hava Yollarının (THY) Vietnam'a direkt uçuş sayısını gelecek ay 14'ten 21'e çıkaracağını belirten Ekinci, iki ülke arasındaki bağlantısallığın güçlendiğini kaydetti.

Büyükelçi Dang da Vietnam Milli Günü'nü kutlayarak, "Bir zamanlar kuşatılmış ve izole edilmiş bir ülke olan Vietnam, şu anda yaklaşık 200 ülkeyle diplomatik ilişkiler kurmuş, 30'dan fazla ülkeyle stratejik ve kapsamlı ortaklıklar geliştirmiş ve 70'ten fazla bölgesel ve uluslararası örgütte aktif olarak yer alan bir durumdadır." dedi.

Aralarındaki coğrafi uzaklığa rağmen Vietnam ve Türkiye'nin ortak değerlere sahip olduğunu dile getiren Dang, iki halkın özgürlük ve bağımsızlığını korumak için zorlukları aştığını vurguladı.

Dang, ikili ilişkilerin, tesis edildiğinden bu yana kesintisiz şekilde geliştirildiğini anlatarak, ticaret ve savunma alanındaki işbirliğine değindi.

Konuşmaların ardından pasta kesildi ve çeşitli sanat performansları sergilendi.