Vietnam Limanında Yarım Tona Yakın Fildişi Ele Geçirildi

HANOİ, 3 Şubat (Xinhua) -- Vietnamlı yetkililer deniz yoluyla kaçırılan yaklaşık yarım tonluk fildişi ele geçirdi.

Vietnam Haber Ajansı'nın Cuma günkü haberine göre kuzeydeki Hai Phong şehrinin gümrük ve sahil güvenlik yetkilileri Perşembe günü Lach Huyen Uluslararası Limanı'nda ithal çiftlik sığırı boynuzlarıyla karıştırılmış toplam 490 kilogram ağırlığında 117 parça fildişi taşıyan bir konteyner buldu.

Habere göre yasa dışı bir parti boynuzun geleceği konusunda Ocak ayının başından beri bilgi sahibi olan yetkililer ihbarı teyit etmek, olayı çökertmek ve soruşturmayı ilerletmek için birlikte çalıştı.

Vietnam'da 1992'den beri fildişi ticareti yasak. Vietnam yasalarına göre 2 kilogram ve üstü fildişini yasa dışı şekilde depolayan, nakleden, ticaretini veya reklamını yapan kişiler 15 yıl hapis ve 15 milyar Vietnam donguna (633.820 ABD doları) kadar para cezasına çarptırılabilir.