Vietnam'ın Orta Kesimlerinde Sel Felaketi: 9 Ölü, 5 Kayıp

HANOİ, 29 Ekim (Xinhua) -- Vietnam'ın orta kesimlerinde devam eden sellerde en az 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişidense haber alınamıyor.

Ulusal Sivil Savunma Yönlendirme Komitesi Ofisi'nden çarşamba günü yapılan açıklamada da Nang kentinde 6, Hue kentinde 1, Quang Ngai eyaletindeyse 2 can kaybı yaşandığı bildirildi.

Etkilenen bölgelerin yetkilileriyle aynı gün sel sonrası toparlanmaya ilişkin toplantıya başkanlık eden Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Vietnam'ın orta kesimlerinde olağanüstü şiddetli sel durumunun yaşandığını ve birçok bölgede rekor düzeyde yağış görüldüğünü söyledi.

Tarım ve Çevre Bakanı Tran Duc Thang, Hue ve da Nang kentlerindeki 40 topluluk ve mahalleden 32'sinin sular altında kalmasına neden olan selin toplam 110.000'den fazla haneyi etkilediğini söyledi.

Başbakan Pham Minh Chinh, yerel yetkililere heyelan ve ani sel riski olan bölgelerdeki tahliye çalışmalarını sürdürme ve etkilenen topluluklara yeterli gıda, temel ihtiyaç maddeleri, temiz su ve dezenfektan temin etme talimatı verdi.