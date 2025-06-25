Vietnam, İdam Cezasını Kaldırdı

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Vietnam, yolsuzluk ve hükümeti devirmeye yönelik faaliyetler gibi sekiz suç için idam cezasını kaldırma kararı aldı. Ulusal Meclis'te kabul edilen değişiklikle, bu suçlar için en ağır ceza müebbet hapis olacak.

Vietnam, yolsuzluk ve hükümeti devirmeye yönelik faaliyetler gibi sekiz suç için idam cezasını kaldırma kararı aldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Ceza Kanunu'nda değişikliğe gidilmesi yönünde Ulusal Meclis'te oy kullanıldı.

Meclis'te büyük çoğunluk tarafından kabul edilen bu değişikliğe göre; devlet malına zarar verme, sahte ilaç üretimi, kamu barışını tehlikeye atma, istila savaşı başlatma, casusluk, uyuşturucu kaçakçılığı, yolsuzluk ve hükümeti devirmeye yönelik eylemler gibi suçlara verilen idam cezası kaldırılacak.

Bu suçlar için öngörülen en ağır ceza, müebbet hapis olacak.

Kararın önümüzdeki ay yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Resmi veriler açıklanmasa da çeşitli raporlara göre Vietnam'da yaklaşık 1200 kişinin idam cezasına çarptırıldığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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